Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

6. Thực hiện các yêu cầu khác của phòng Kinh doanh như: Báo giá, thống kê khách hàng tiềm năng theo chỉ thị / phân công của TP Kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Thống kê...
Kinh nghiệm 2 năm trở lên làm Sales Admin cho công ty về môi trường, kỹ thuật.
Có khả năng phân tích, xử lý số liệu
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...)
Trung thực, chịu khó, nhiệt tình và thích nghi tốt
Có thái độ tích cực và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng + tăng lương định kỳ 1 lần/Năm theo hiệu quả công việc
Thưởng thâm niên cho nhân viên có sự gắn bó tại từ năm thứ 2 trở đi từ 1.4-1.8 triệu/ năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động
Các hoạt động tập thể: Du lịch hằng năm, Teambuilding, Gameshow, CLB Thể thao,..
Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, thưởng tết Dương lịch, Âm lịch...
Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

