Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

6. Thực hiện các yêu cầu khác của phòng Kinh doanh như: Báo giá, thống kê khách hàng tiềm năng theo chỉ thị / phân công của TP Kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Thống kê...

Kinh nghiệm 2 năm trở lên làm Sales Admin cho công ty về môi trường, kỹ thuật.

Có khả năng phân tích, xử lý số liệu

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...)

Trung thực, chịu khó, nhiệt tình và thích nghi tốt

Có thái độ tích cực và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng + tăng lương định kỳ 1 lần/Năm theo hiệu quả công việc

Thưởng thâm niên cho nhân viên có sự gắn bó tại từ năm thứ 2 trở đi từ 1.4-1.8 triệu/ năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động

Các hoạt động tập thể: Du lịch hằng năm, Teambuilding, Gameshow, CLB Thể thao,..

Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, thưởng tết Dương lịch, Âm lịch...

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

