Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp Thử Đức, TP HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật thông tin hợp đồng, danh sách khách hàng vào phần mềm, hỗ trợ ký kết hợp đồng mua bán giữa CĐT và khách hàng.
- Cập nhật tình trạng sản phẩm, cập nhật giỏ hàng, book giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;
- Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng (nếu có).
- Đặt lịch ký cho khách hàng với chủ đầu tư tại các sàn giao dịch.
- Hỗ trợ sale chăm sóc khách hàng đang thực hiện hợp đồng, theo dõi sát sao các chương trình khuyến mãi, tặng quà, các ưu đãi, hỗ trợ khách.
- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ, ... của các dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ / Nam
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, tài chính...
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản.
- Có kinh nghiệm tiếp thị, bán hàng dịch vụ là một lợi thế.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Mức lương cạnh tranh + Phụ cấp ăn trưa + Lương KD.
- Lương thưởng tháng 13,14 theo tình hình kinh doanh.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.
- Cơ hội đào tạo chuyên sâu.
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Sarimi A1,74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

