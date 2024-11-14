Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp Thử Đức, TP HCM, Thủ Đức

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

- Quản lý dữ liệu khách hàng, cập nhật thông tin hợp đồng, danh sách khách hàng vào phần mềm, hỗ trợ ký kết hợp đồng mua bán giữa CĐT và khách hàng.

- Cập nhật tình trạng sản phẩm, cập nhật giỏ hàng, book giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;

- Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng (nếu có).

- Đặt lịch ký cho khách hàng với chủ đầu tư tại các sàn giao dịch.

- Hỗ trợ sale chăm sóc khách hàng đang thực hiện hợp đồng, theo dõi sát sao các chương trình khuyến mãi, tặng quà, các ưu đãi, hỗ trợ khách.

- Tham gia các event mở bán, đặt chỗ, ... của các dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ / Nam

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành về kinh tế: Bất động sản, Quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, marketing, ngoại ngữ, tài chính...

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản.

- Có kinh nghiệm tiếp thị, bán hàng dịch vụ là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

- Thu nhập: Mức lương cạnh tranh + Phụ cấp ăn trưa + Lương KD.

- Lương thưởng tháng 13,14 theo tình hình kinh doanh.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/4; 01/05; 02/09; tết dương lịch, âm lịch.

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc ổn định, năng động, chuyên nghiệp, thách thức.

Cách Thức Ứng Tuyển

