Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Mục tiêu công việc:

I/ Quản trị dữ liệu (50%)

- Cập nhật, quản lý thông tin khách hàng và thông tin thị trường theo yêu cầu người quản lý.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật, xử lý và tổng hợp thông tin về hoạt động liên quan đến bán hàng, đối ngoại.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật, xử lý và tổng hợp thông tin về công tác phát triển thị trường.

- Phân tích dữ liệu, lập các báo cáo phục vụ công tác lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch phát triển thị trường.

1.2. Hỗ trợ Kinh doanh và nhân sự (50%)

- Hỗ trợ P.Đối Ngoại thực hiện các hoạt động ngoại giao và bán hàng: Tài liệu, Gọi Điện, Điều Phối Hàng Hoá.

- Hỗ trợ P.Đối Ngoại trong công tác tuyển dụng:

+ Đăng tin tuyển dụng, Tìm kiếm ứng viên,

+ Sàng lọc, Phối hợp với CVĐN để tìm được các ứng viên phù hợp.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, dưới 35 tuổi

- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Kinh tế/ Thương mại

- Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương (ưu tiên đã làm trong lĩnh vực về máy móc, thiết bị)

- Thành thạo các ứng dụng cho công việc phân tích, báo cáo (Word/Excel/Poweroint, các phần mềm phân tích dữ liệu, CRM, bán hàng, ...)

- Có khả năng tổ chức dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, trình bày báo cáo;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm và Khả năng xử lý tình huống;

- Nhanh nhạy, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập tháng 8-9tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin