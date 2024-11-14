Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 48 Đường Số 5, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi trạng thái đơn hàng, và báo giá của Giám đốc Bán hàng, hỗ trợ chào giá, lên PO, tìm hàng, theo dõi tiến độ hàng hóa, giao hàng... cho 2 KH lớn của Giám đốc. Hàng hóa liên quan đến công nghiệp, tự động hóa.

Hỗ trợ các sự kiện như seminar, triễn lãm, họp đối tác.v.v.v của công ty và theo sự phân công của Giám đốc.

Cập nhật những thay đổi về đơn hàng, phát sinh nếu có cho GĐ để kịp thời xử lý.

Hỗ trợ phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch công tác, theo dõi sát sao tiến độ triển khai công việc, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong bộ phận hoàn thành công việc đúng theo kế hoạch đã đề ra

Thư ký cuộc họp, lập Biên bản cuộc họp của Cty và theo yêu cầu của GĐ

Làm các công việc theo sự phân công từ Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Bằng Đại học liên quan đến công việc (Quản trị kinh doanh, hành chính, luật, kỹ sư tự động hóa,...).

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, chủ động, giao tiếp khá, cẩn thận trong công việc.

Giao tiếp Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế.

Biết sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt.

Tuổi từ 23-30 tuổi. Sức khỏe tốt.

Tư chất tốt, đạo đức tốt.

Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi. Nhiều năng lượng, thích chinh phục.

Muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm, thu nhập trên 8 triệu + Phụ cấp.

Nghỉ và thưởng vào các ngày lễ Quốc gia. Hưởng lương tháng 13

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 Từ Thứ 2- Thứ 7 (Nghỉ T7 cách tuần [2 ngày T7/ tháng], Chủ nhật)

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi hết thời gian thử việc theo Luật Lao động.

Cấp đồng phục và trang bị lao động khác.

Kỳ du lịch hằng năm kèm người thân.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.