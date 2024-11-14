Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Học viện IvyPrep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 125 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1/ Tổng hợp các báo cáo và theo dõi doanh thu các cơ sở

Đánh giá, tổng hợp kết quả của tư vấn tuyển sinh từng cơ sở và cả Phòng Kinh doanh theo tháng, quý, năm

Tổng hợp, đánh giá KPI của quản lý trung tâm, tư vấn tuyển sinh và các vị trí của phòng Kinh doanh gửi Phòng Nhân sự theo định kỳ

Thúc đẩy các cơ sở gửi báo cáo tuần, tháng, quý, năm. Tập hợp lại và gửi cho Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Nam.

Hằng ngày theo dõi doanh thu các cơ sở và Báo cáo lại với Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Nam.

Tổng hợp báo cáo, quản trị dữ liệu, cập nhật dữ liệu liên quan đến Bộ phận tuyển sinh mỗi ngày.

Hỗ trợ Giám đốc Phát triển kinh doanh miền Nam trong việc đánh giá hiệu quả của nhân sự bộ phận sale theo như số đã thống kê.

2/ Phụ trách những biên bản hành chính liên quan đến Bộ phận tuyển sinh

Làm các đề xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Nam.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để soạn thảo, quản lý và báo cáo tình hình thực hiện các giấy tờ của Bộ phận tuyển sinh theo tiêu chuẩn với Ban lãnh đạo.

Hỗ trợ bộ phận Marketing tại Văn phòng thực hiện các chiến dịch Marketing đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và khu vực Hồ Chí Minh.

3/ Nắm và hiểu rõ sản phẩm của tổ chức

Nắm rõ và thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm của công ty, nắm rõ quy trình làm việc của trung tâm, thường xuyên cập nhật các thông tin và quy trình làm việc cho các nhân viên tại trung tâm.

4/ Các công việc khác

Có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các phòng ban khác trong các hoạt động chung của Công ty.

Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng cơ sở và Ban giám đốc công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm ít nhất từ 1-2 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc

Chủ động và sáng tạo trong công việc.

Nhiệt tình và có trách nhiệm cao.

Kỹ năng máy tính thành thạo: Word, Excel, PPT...

Tiếng Anh khá

Tại Học viện IvyPrep Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của Công ty

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo năng lực và khả năng đóng góp, kích thích hiệu quả làm việc.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh chất lượng cao tại trung tâm để nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện IvyPrep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.