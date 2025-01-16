Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Hóa Chất Oxy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 360 - 600 USD

Hiện nay chúng tôi đang mời gọi 2 ứng viên vào vị trí SALES ADMIN nhóm kinh doanh composite và ngành nguyên liệu mỹ phẩm, tá dược. Làm việc tại VP mới XD tại Q11.

Tham gia vào một cty có bề dày 20 năm, ứng viên không phải dò dẫm từng bước đầu , bị bỏ mặc tự bơi, mà cùng với các anh chị em ở đây tiếp tục vun trồng, gìn giữ và gặt hái thành quả của nền tảng tiềm năng cty đang sẵn có.

Ai cũng nghĩ sướng, thật ra khối lượng ngộp thở; một ngày làm việc nhoáng cái vèo như chớp mắt:

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng: lên toa, theo dõi giao nhận, chuẩn bị hồ sơ chứng từ liên quan...

• Làm việc với dịch vụ vận chuyển, giao nhận, kho, quỹ, kế toán…

• Quản lý thông tin hồ sơ khách hàng

• Chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản: thư báo giá, hợp đồng, xác nhận đơn đặt hàng...

• Hỗ trợ cho sales các giấy tờ kỹ thuật: COA, MSDS, TDS

• Theo dõi, thu thập và giải quyết các nhu cầu, phản hồi, khiếu nại từ KH

• Tiếp điện thoại gọi đến liên hệ mua bán hoặc giao dịch.

• Kiểm tra công nợ, đối chiếu số liệu, rà soát hóa đơn với khách các toa hàng, giao dịch đã thực hiện…

• Tổng hợp báo cáo kết quả bán hàng của team