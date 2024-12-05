Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà N03 - T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Đến 2 USD

- Xây dựng và triển khai kế hoạch bán hàng.

- Phát triển và quản lý đội ngũ bán hàng, xây dựng và thực hiện các chương trình bán hàng để đạt được mục tiêu tăng trưởng và doanh thu.

- Nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển và mở rộng thị trường.

- Quảng bá hình ảnh công ty và các sản phẩm trên các kênh truyền thông, fanpage, mạng xã hội...

- Xây dựng và làm giàu mối quan hệ với khách hàng của Công ty.

- Làm cầu nối giữa khách hàng và team tư vấn triển khai giải pháp, hỗ trợ bàn giao giải pháp cho khách hàng.

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25 – 40, tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại các trường kinh tế, CNTT hoặc có kiến thức CNTT tốt và kinh nghiệm liên quan đến CNTT.

- Có 2-3 năm kinh nghiệm bán hàng B2B. Có kinh nghiệm bán các giải pháp ERP, phần mềm kế toán (MISA, FAST, BRAVO,…) là lợi thế.

- Có kỹ năng viết, giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh.

- Có đam mê, yêu thích trong ngành tư vấn giải pháp CNTT, tư vấn chuyển đổi số, bán phần mềm.

- Hướng về khách hàng, năng động, ham học hỏi, suy nghĩ tích cực.

- Có đạo đức nghề nghiệp, có tính trung thực và nhất quán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI Thì Được Hưởng Những Gì

-Nhận được sự hỗ trợ lớn từ BGĐ và đội ngũ tư vấn triển khai để giành được các hợp đồng và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

-Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng KPI.

-Trợ cấp chi phí tiếp khách, team building.

-Phần thưởng cho đóng góp sáng kiến cải tiến sản phẩm.

-Đánh giá lương hàng năm.

-Du lịch, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI

