Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình, Quận Tân Bình

1. Xây dựng và phát triển kênh đại lý bán hàng:

Tìm kiếm, thu hút, xây dựng và phát triển các kênh đại lý bán hàng cho công ty.

Tổ chức các sự kiện, hoạt động để kết nối, tương tác và xây dựng mối quan hệ với các đại lý.

Tạo ra nội dung chương trình bán hàng hấp dẫn, giá trị để thu hút và giữ chân các đại lý.

2. Quản lý và phát triển mối quan hệ với đại lý:

Xây dựng mối quan hệ cá nhân với các đại lý.

Hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và hành vi của đại lý để đưa ra các giải pháp phù hợp.

Chăm sóc đại lý, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của đại lý.

3. Thúc đẩy doanh số:

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch bán hàng hiệu quả dựa trên đặc điểm của đại lý.

Tạo ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn để kích thích nhu cầu mua hàng.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng.

4. Phân tích và báo cáo:

Thu thập và phân tích dữ liệu về hoạt động của đại lý và hiệu quả của các chiến dịch.

Lập báo cáo định kỳ để đánh giá hiệu quả công việc và đề xuất các cải tiến.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm cùng vị trí tương đương.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng tìm hiểu, phân tích và nắm bắt tâm lý của các nhóm khách hàng khác nhau.

Khéo léo trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Có kiến thức về các kỹ thuật bán hàng và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng.

Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo các công cụ marketing, bán hàng và phân tích dữ liệu.

Là người sáng tạo, luôn tìm kiếm những ý tưởng mới.

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng hiệu quả kinh doanh.

Thưởng Lễ, Tết, Tháng 13.

Chính sách phúc lợi khác: quà sinh nhật, quà trung thu, quà tết, ốm đau, hiếu hỉ...

