Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N03 - T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Sales Manager

• Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng.

• Xây dựng và quản lý và phát triển đội ngũ sales, xây dựng chương trình bán hàng hiệu quả.

• Nắm bắt nhu cầu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

• Phối hợp với đội tư vấn triển khai giải pháp, hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai giải pháp.

• Hỗ trợ xử lý các tài liệu liên quan đến giải pháp bán hàng, báo giá, hợp đồng.

• Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng & đối tác.

• Đảm bảo doanh số & các KPI kinh doanh theo kế hoạch công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin (CNTT) hoặc có hiểu biết về CNTT là một điểm cộng.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng B2B (bắt buộc).

• Kinh nghiệm bán giải pháp ERP hoặc phần mềm kế toán là lợi thế.

• Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng, đạt được các mục tiêu đề ra

• Kỹ năng giao tiếp & thương thảo tốt, tạo dựng quan hệ tốt với khách hàng.

• Đam mê công nghệ, yêu thích tư vấn giải pháp CNTT, chuyển đổi số, bán phần mềm

• Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch chiến lược hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FOXAI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển

