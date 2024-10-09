Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo mục tiêu đề ra. Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh Thiết lập kế hoạch mục tiêu, triển khai, giám sát, hỗ trợ nhân viên đạt KPIs Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá nhân viên hàng ngày/tháng. Đề xuất các chương trình khuyến mãi/tri ân khách hàng để gia tăng khả năng bán hàng. Phân loại tiêu chí khách hàng, thiết lập những khả năng tiếp cận KH, đào tạo cho NV. Phối hợp bộ phận Marketing, triển khai các chương trình khuyến mãi được duyệt. Lên kế hoạch về các chương trình bán hàng online. Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan Tổ chức quản lý, bảo quản hàng hóa và tài sản tại các cửa hàng Thực hiện các công việc khác liên quan trong phạm vi phụ trách.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo mục tiêu đề ra.
Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh
Thiết lập kế hoạch mục tiêu, triển khai, giám sát, hỗ trợ nhân viên đạt KPIs
Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá nhân viên hàng ngày/tháng.
Đề xuất các chương trình khuyến mãi/tri ân khách hàng để gia tăng khả năng bán hàng.
Phân loại tiêu chí khách hàng, thiết lập những khả năng tiếp cận KH, đào tạo cho NV.
Phối hợp bộ phận Marketing, triển khai các chương trình khuyến mãi được duyệt.
Lên kế hoạch về các chương trình bán hàng online.
Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan
Tổ chức quản lý, bảo quản hàng hóa và tài sản tại các cửa hàng
Thực hiện các công việc khác liên quan trong phạm vi phụ trách.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh. Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 05 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành F&B/Nội thất kiến trúc/xây /điện máy/gia dụng/..., có thành tích tốt. Có kinh nghiệm bán hàng online Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và thuyết trình tốt. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức về sản phẩm/ngành liên quan. Kỹ năng quản lý nhân viên, có khả năng truyền cảm hứng tốt cho nhân viên Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản. Nhiệt huyết, trung thực và trách nhiệm
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Đam mê, yêu thích công việc kinh doanh.
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 05 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành F&B/Nội thất kiến trúc/xây /điện máy/gia dụng/..., có thành tích tốt.
Có kinh nghiệm bán hàng online
Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và thuyết trình tốt.
Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức về sản phẩm/ngành liên quan.
Kỹ năng quản lý nhân viên, có khả năng truyền cảm hứng tốt cho nhân viên
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản.
Nhiệt huyết, trung thực và trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm. Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5 Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng. Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,... Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe. Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty. Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,... Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó
Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.
Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5
Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc
Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.
Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...
Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75A NGUYỄN TRÃI, KHƯƠNG TRUNG, THANH XUÂN, HÀ NỘI.

