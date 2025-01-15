Tuyển Sales Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 1,700 USD

- Nghiên cứu & đề xuất các chiến lược nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng khách hàng cho tất cả sản phẩm của công ty. Chịu trách nhiệm chính về chỉ số khách hàng, doanh thu và hiệu quả sử dụng chi phí.

Phân tích nhu cầu của khách hàng theo phân khúc, ngành nghề, kênh bán hàng …. với mục tiêu phát hiện nhu cầu mới góp phần cải tiến sản phẩm và cung cấp thêm dịch vụ giá trị gia tăng phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, phân tích đối thủ, xây dựng các kế hoạch tăng trưởng về: thu hút khách hàng, onboarding khách hàng, giữ chân và giới thiệu khách hàng, nhằm đảo bảo mục tiêu tăng trưởng cũng như tối đa hóa hiệu quả sử dụng chi phí.

- Triển khai hoạt động product marketing tới đội ngũ bán hàng, khách hàng tiềm năng, KOL/ KOC với mục tiêu tạo dựng niềm tin yêu với sản phẩm dịch vụ.

- Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển sản phẩm nhằm cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng, thị trường, người dùng với mục tiêu đề xuất thiết kế sản phẩm sát với nhu cầu khách hàng, thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh cho sản phẩm của công ty.

- Xây dựng các chương trình push sale, promotion.