Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: "Gặp nhau là phải cười – Chào nhau bằng nụ cười" - Tại MKT Con người phù hợp là quan trọng nhất. - Chúng tôi Chọn tập thể, không chọn cá nhân., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc, tư vấn khách hàng qua các kênh website, fanpage, group, zalo ... của Công ty

- Tư vấn phần mềm, hướng dẫn cách dùng phần mềm, cài đặt phần mềm cho khách hàng khi khách có nhu cầu mua

- Tư vấn chiến lược, giải pháp Digital Marketing cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty

- Thực hiện các báo và các công việc theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Nam, độ tuổi từ 20-27 tuổi

- Có khát vọng, không ngại khó, không ngại khổ, thích chinh phục thử thách.

- Đam mê kinh doanh, yêu thích công nghệ

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. đại học các ngành Kinh tế, Thương mại, CNTT, QTKD, Marketing,... hoặc ngành nghề có liên quan

- Chủ động trong công việc, tích cực thúc đẩy mục tiêu bán hàng, tăng doanh số

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

-Có LAPTOP cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin