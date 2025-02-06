Tuyển Sales Marketing Kumagai Gumi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Kumagai Gumi Co., Ltd.
Mức lương
900 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Gelex
- 52 lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 900 - 1,100 USD
Job Description
・To check the site according to the M&E drawing
・To discuss and coordinate with M&E Subcontractor
・To proceed while considering the delivery, safety, quality an environmental isue.
・To establish a good communicate with Project Manager (Japanese), team member and stakeholders.
Với Mức Lương 900 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Skill
・MS Office (Exel, Word, PP)
・Auto CAD
- Qualification ・Graduated from the university related construction/ Architect
- Language: ・English (Fluent)
- Important : Sufficient Experience (Especially Japanese Commercial Building)
Benefits:
Tại Kumagai Gumi Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kumagai Gumi Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
