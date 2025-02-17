Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH MTV VK SOHO OFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV VK SOHO OFFICE
- Hồ Chí Minh: Văn phòng VKCOWORK, 45
- 47 Hưng Phước 2, Tân Phong Quận 7, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Quản lý và phát triển thương hiệu cho khách hàng được phân công, bao gồm xây dựng chiến lược nội dung, định hướng hình ảnh và đảm bảo tính nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông
• Làm việc trực tiếp với khách hàng để nắm bắt nhu cầu, tư vấn và đề xuất các giải pháp Marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh
• Quản trị và kiểm soát chất lượng nội dung truyền thông trên các kênh (bài viết, hình ảnh, video...)
• Lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing mix
• Phát triển và tối ưu hóa quy trình làm việc, đề xuất các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả dự án
• Nghiên cứu và phát triển các gói dịch vụ Marketing mới phù hợp với nhu cầu thị trường và khách hàng.
• Phối hợp với các bộ phận nội bộ (Content, Design, Media) để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp các ngành truyền thông, Marketing, báo chí và các ngành liên quan.
• Tiếng Hàn Topik5 trở lên
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương trong doanh nghiệp Marketing Agency hoặc 3 năm đối với Inhouse
Tại CÔNG TY TNHH MTV VK SOHO OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VK SOHO OFFICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
