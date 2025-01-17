Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Mức lương
500 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 500 - 600 USD

1. Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng dựa trên danh sách khách hàng được công ty cung cấp
2. Là cầu nối liên hệ trực tiếp với khách hàng trong tất cả các bước của việc bán hàng bao gồm nhưng không giới hạn:
+ Tìm hiểu nhu cầu/mong muốn thực sự của khách hàng
+ Giới thiệu sản phẩm và tư vấn các giải pháp phù hợp
+ Chào giá, thương lượng và ký hợp đồng mua bán
+ Theo dõi và thông báo khách hàng kế hoạch lắp đặt dự kiến
+ Chịu trách nhiệm thông báo và thu hồi các khoản thanh toán của khách hàng
+ Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
3. Kết hợp đội kỹ thuật khảo sát công trình/nhà ở thực tế
4. Cập nhật tình trạng khách hàng trên hệ thống bán hàng của công ty
5. Đạt doanh số bán hàng được chỉ định
6. Đi công tác tại các tỉnh/thành khác ngoài HCM & HN (không thường xuyên)

1. Ưu tiên nữ từ 27 tuổi trở lên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

