Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

1. Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng dựa trên danh sách khách hàng được công ty cung cấp

2. Là cầu nối liên hệ trực tiếp với khách hàng trong tất cả các bước của việc bán hàng bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Tìm hiểu nhu cầu/mong muốn thực sự của khách hàng

+ Giới thiệu sản phẩm và tư vấn các giải pháp phù hợp

+ Chào giá, thương lượng và ký hợp đồng mua bán

+ Theo dõi và thông báo khách hàng kế hoạch lắp đặt dự kiến

+ Chịu trách nhiệm thông báo và thu hồi các khoản thanh toán của khách hàng

+ Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

3. Kết hợp đội kỹ thuật khảo sát công trình/nhà ở thực tế

4. Cập nhật tình trạng khách hàng trên hệ thống bán hàng của công ty

5. Đạt doanh số bán hàng được chỉ định

6. Đi công tác tại các tỉnh/thành khác ngoài HCM & HN (không thường xuyên)