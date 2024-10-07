Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

IT phần mềm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CMC số 11 Duy Tân

- Cầu Giấy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 800 - 1 USD

Xây dựng, phát triển các nền tảng lưu trữ, xử lý, quản lý dữ liệu lớn (Big Data) trên hệ sinh thái Cloud AWS và Azure (MS Fabric). Thiết kế và phát triển các chương trình, thuật toán và quy trình tự động để tích hợp, làm sạch dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện logic nghiệp vụ phức tạp khi cần bằng các công cụ xử lý dữ liệu có sẵn. Thiết kế, xây dựng, tối ưu hóa luồng dữ liệu, giải pháp ETL có khả năng mở rộng linh hoạt với độ tin cậy cao, phục vụ cho việc khai thác/ingest các loại dữ liệu vào Data lake, Data Warehouse. Xây dựng, triển khai các công cụ về quản trị dữ liệu như phân quyền dữ liệu, quản lý master data, quản lý chất lượng dữ liệu. Thiết kế, xây dựng kho dữ liệu, Data lake, Data warehouse, Data Lakehouse. Đảm bảo dữ liệu được tổ chức và lưu trữ theo cách hiệu quả để thông tin có chất lượng cao, đáng tin cậy, mở rộng linh hoạt. Xử lý khai thác data trên các hệ thống xử lý tài chính ngân hàng Banking ở Việt Nam
Xây dựng, phát triển các nền tảng lưu trữ, xử lý, quản lý dữ liệu lớn (Big Data) trên hệ sinh thái Cloud AWS và Azure (MS Fabric).
Thiết kế và phát triển các chương trình, thuật toán và quy trình tự động để tích hợp, làm sạch dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện logic nghiệp vụ phức tạp khi cần bằng các công cụ xử lý dữ liệu có sẵn.
Thiết kế, xây dựng, tối ưu hóa luồng dữ liệu, giải pháp ETL có khả năng mở rộng linh hoạt với độ tin cậy cao, phục vụ cho việc khai thác/ingest các loại dữ liệu vào Data lake, Data Warehouse.
Xây dựng, triển khai các công cụ về quản trị dữ liệu như phân quyền dữ liệu, quản lý master data, quản lý chất lượng dữ liệu.
Thiết kế, xây dựng kho dữ liệu, Data lake, Data warehouse, Data Lakehouse. Đảm bảo dữ liệu được tổ chức và lưu trữ theo cách hiệu quả để thông tin có chất lượng cao, đáng tin cậy, mở rộng linh hoạt.
Xử lý khai thác data trên các hệ thống xử lý tài chính ngân hàng Banking ở Việt Nam

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc vị trí Data Engineer trên môi trường cloud (AWS, Azure...) Có hiểu biết và sử dụng các ETL/ELT tools như (Glue, Data Factory..) Có kinh nghiệm thiết kế dữ liệu Business data model và Data Warehouse theo mô hình star schema, snowflake các loại data design pattern Kỹ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL và Python, hiểu biết thêm các ngôn ngữ data khác (Java, Scala, R..) Làm việc tốt trên các hệ các loại CSDL SQL, No SQL (Oracle, SQL Server, My SQL, Neo4j, HBase, Cassandra, MongoDB, ..) Có kinh nghiệm làm việc với hệ sinh thái Hadoop, Spark, Nifi, Airflow, Kafka, Pentaho, Hive, Impala ... Chủ động học hỏi công nghệ mới, có khả năng giải quyết vấn đề tốt Đã làm việc với các hệ thống tài chính và ngân hàng là lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc vị trí Data Engineer trên môi trường cloud (AWS, Azure...)
Có hiểu biết và sử dụng các ETL/ELT tools như (Glue, Data Factory..)
Có kinh nghiệm thiết kế dữ liệu Business data model và Data Warehouse theo mô hình star schema, snowflake các loại data design pattern
Kỹ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL và Python, hiểu biết thêm các ngôn ngữ data khác (Java, Scala, R..)
Làm việc tốt trên các hệ các loại CSDL SQL, No SQL (Oracle, SQL Server, My SQL, Neo4j, HBase, Cassandra, MongoDB, ..)
Có kinh nghiệm làm việc với hệ sinh thái Hadoop, Spark, Nifi, Airflow, Kafka, Pentaho, Hive, Impala ...
Chủ động học hỏi công nghệ mới, có khả năng giải quyết vấn đề tốt
Đã làm việc với các hệ thống tài chính và ngân hàng là lợi thế

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực ứng viên Gói thu nhập 14-15 tháng lương/năm Gói phúc lợi tiền mặt hơn 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn... Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Gói thu nhập 14-15 tháng lương/năm
Gói phúc lợi tiền mặt hơn 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị) Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng
Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)
Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

