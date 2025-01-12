Tuyển Technical Leader Cube System Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, Toà nhà văn phòng ICT2, Lô 46, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Đến 40 Triệu

- Lập kế hoạch, nghiên cứu kỹ thuật cho các dự án vừa (khoảng 10 người).

- Hỗ trợ Manager trong việc báo cáo tình trạng dự án.

- Nắm rõ, phân tích và cập nhật các thông tin liên quan đến dự án (ví dụ: khởi động dự án, quá trình thực hiện và kết thúc dự án, hoặc khi có phát sinh yêu cầu/ vấn đề cần giải quyết)

- Nắm rõ tình hình công việc và quản lý tiến độ công việc của nhóm.

- Thực hiện đào tạo thành viên trong dự án.

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí TechLead.

- Sử dụng tốt một trong các ngôn ngữ (PHP, Golang, VueJS, Java, .Net, Angular, ReactJS...)

- Có kinh nghiệm coding, review kết quả test

- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng và phương pháp kỹ thuật và khả năng ngoại ngữ vào công việc được giao và công việc của nhóm.

- Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, thích đối mặt với những thách thức mới

Tại Cube System Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn phù hợp với năng lực. Xét tăng lương 2 lần/năm (tháng 1,7)

- Nhiều loại trợ cấp hấp dẫn (ăn trưa, đi lại, tiếng Nhật, thâm niên, dự án...)

- Đóng BHXH trên full lương

- Nhiều cơ hội đi công tác Nhật Bản

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

- Miễn phí tham gia các hoạt động của công ty như bóng bàn, bóng đá, teambuilding, happy hours cuối mỗi tháng

- Quà tặng vào dịp sinh nhật, giáng sinh....

- Miễn phí tham gia lớp học tiếng Nhật, đào tạo kỹ thuật trong giờ làm việc do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cube System Vietnam Co., Ltd

