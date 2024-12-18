Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm kỹ thuật viên trong việc thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống phần mềm và phần cứng.
Phân tích yêu cầu của khách hàng và chuyển đổi chúng thành các giải pháp kỹ thuật khả thi.
Quản lý tiến độ và chất lượng của các dự án phần mềm và phần cứng.
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật.
Hỗ trợ và đào tạo các thành viên trong nhóm.
Phát triển và duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng.
Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.
Xây dựng và duy trì các tài liệu kỹ thuật.
Giám sát và đánh giá hiệu suất của nhóm kỹ thuật.
Quản lý ngân sách và tài nguyên của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong vai trò lãnh đạo kỹ thuật.
Có kiến thức sâu rộng về các công nghệ phần mềm và phần cứng.
Có kinh nghiệm quản lý dự án và nhóm kỹ thuật.
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Có khả năng huấn luyện và đào tạo nhân viên.
Có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan đến công nghệ thông tin là một lợi thế.
Thành thạo tiếng Anh (viết và nói)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi tốt.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được làm việc trong một công ty có uy tín và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 515+511+509+495/4/10 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

