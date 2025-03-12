Tuyển Technical Leader VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Đường A4 , Phường 12 , Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào dự án với vai trò là Team leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, Release;
Tham gia cùng với PM lập kế hoạch và quản lý dự án, quản lý team để đảm bảo hiệu suất tổng thể và đạt được các mục tiêu dự án;
Đảm bảo các quy trình và hoạt động của nhóm được truyền đạt và phối hợp hiệu quả;
Thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Công nghệ thông tin và ngành khác có liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, đã từng đảm nhiệm nhiệm vụ Team leader của team từ 5 thành viên trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm AI , Blockchain
Đã tham gia dự án, giữ quản lý dự án và sử dụng Scrum Framework trong phát triển dự án (ít nhất 1 năm)
Có kiến thức nền tảng tốt về OOP, Web Development, DBMS, ORM, Design Pattern,... Có khả năng thiết kế DB và tối ưu performance hệ thống.
Có kỹ năng lãnh đạo, điều phối hoạt động của thành viên trong team, tư duy chiến lược và khả năng giao tiếp tốt;
Tinh thần làm việc đội nhóm, có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường năng động và áp lực cao.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, với dự án của Team.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Có khả năng đọc hiểu tài tài liệu tiếng anh, nghiên cứu công nghệ mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 3, ngõ 84 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

