Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa 4AM HAIR STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thu thập thông tin khách hàng, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế.

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng và tiến độ bán hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, góp ý công việc, nâng cao kỹ năng telesales.

Nhập liệu

Soạn kịch bản Sales

Gọi chăm sóc khách hàng

Tiếp cận chương trình ưu đãi đến với khách hàng

Tư vấn khách hàng về dịch vụ và lên lịch hẹn cho khách trên nền tảng mạng xã hội: Tiktok, Facebook, Instagram,...

Check lại thông tin, doanh thu vào File báo cáo hàng ngày.

Xử lý khiếu nại, bảo hành về dịch vụ từ phía khách hàng.

Báo cáo số liệu của ngày làm việc cho Quản lý.

Thực hiện công việc và làm theo yêu cầu của quản lý.

Kết hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác trong tổ chức để hoàn thành công việc suôn sẻ.

Quy trình làm việc có bổ sung hoặc thay đổi sẽ được cấp trên thông báo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Yêu thích công việc Sales, bán hàng.

Nữ từ 18-28 tuổi

Có kinh nghiệm Telesale là một lợi thế ( chưa có kih nghiệm sẽ được đào tạo )

Ưu tiên đồng hành lâu dài.

Tại 4AM HAIR STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp trang thiết bị.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Các hoạt động team building của công ty.

Lương tháng 13

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 4AM HAIR STUDIO

