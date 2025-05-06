Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phân tích các yêu cầu. Thiết kế kế hoạch kiểm tra cho dự án
Thiết kế và thực hiện kịch bản test.
Thực hiện test tích hợp, test API, test Database, truy vấn SQL nhằm đảm bảo mục đích chất lượng cho dự án
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm về manunal test
Có kinh nghiệm test API, test Database
Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test
Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án
Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Thỏa thuận (upto 22tr)
Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...
Teambuilding 2 lần/năm
Thăm khám sức khỏe định kì. Tham gia các hoạt động chung của công ty: Trung thu, Ngày tết thiếu nhi, ngày 20/10.......
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
