Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo sản phẩm phần mềm hoạt động đúng và đầy đủ chức năng, tính năng, hiệu năng theo yêu cầu
Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm thử
Phân tích và thiết kế testcase
Thiết lập môi trường kiểm thử (dữ liệu, thiết bị, vật tư,...)
Thực hiện kiểm thử chức năng, tính năng
Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống
Báo cáo kết quả test
Ngăn ngừa và hạn chế tối đa các lỗi phát sinh
Phát hiện cơ chế phát sinh bug ở các lỗi tương tự
Phối hợp với Dev đưa ra giải pháp ngăn ngừa bug ở các sản phẩm tiếp theo
Báo cáo các giải pháp ngăn ngừa phát sinh bug
Đảm bảo phần mềm đạt các yêu cầu về trải nghiệm người dùng
Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành CNTT, HTTT,... hoặc tương đương
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kiểm thử phần mềm
Có khả năng đọc, hiểu, phân tích tài liệu nghiệp vụ
Có kinh nghiệm thiết kế testcase, thực hiện test web, API, kiểm thử trên thiết bị di động
Hiểu và biết test với Cơ sở dữ liệu SQL / NoSQL (Oracle, MongoDB...)
Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ hỗ trợ công việc (jira, sql developer, postman, navicat…)
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Review performance theo lộ trình công ty 2 lần/năm
Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty
Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung, tài tăng
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6 (Theo lịch làm việc của KH)
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại các bệnh viện quốc tế
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm và 1 ngày nghỉ phép sinh nhật
Tham gia nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year/Year End Party, Company trip, Sinh nhật công ty, Happy hour, ...
Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hoạt động tập thể sáng tạo, các giải phong trào nội bộ (Giải games, giải chạy, đá bóng, cầu lông,...)
Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và ngoại ngữ (Anh/Nhật/...)
Có cơ hội học và thi các chứng chỉ chuyên môn do công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

