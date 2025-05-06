Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo sản phẩm phần mềm hoạt động đúng và đầy đủ chức năng, tính năng, hiệu năng theo yêu cầu

Tham gia xây dựng kế hoạch kiểm thử

Phân tích và thiết kế testcase

Thiết lập môi trường kiểm thử (dữ liệu, thiết bị, vật tư,...)

Thực hiện kiểm thử chức năng, tính năng

Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống

Báo cáo kết quả test

Ngăn ngừa và hạn chế tối đa các lỗi phát sinh

Phát hiện cơ chế phát sinh bug ở các lỗi tương tự

Phối hợp với Dev đưa ra giải pháp ngăn ngừa bug ở các sản phẩm tiếp theo

Báo cáo các giải pháp ngăn ngừa phát sinh bug

Đảm bảo phần mềm đạt các yêu cầu về trải nghiệm người dùng

Các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành CNTT, HTTT,... hoặc tương đương

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm kiểm thử phần mềm

Có khả năng đọc, hiểu, phân tích tài liệu nghiệp vụ

Có kinh nghiệm thiết kế testcase, thực hiện test web, API, kiểm thử trên thiết bị di động

Hiểu và biết test với Cơ sở dữ liệu SQL / NoSQL (Oracle, MongoDB...)

Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ hỗ trợ công việc (jira, sql developer, postman, navicat…)

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Review performance theo lộ trình công ty 2 lần/năm

Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung, tài tăng

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6 (Theo lịch làm việc của KH)

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm tại các bệnh viện quốc tế

12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm và 1 ngày nghỉ phép sinh nhật

Tham gia nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year/Year End Party, Company trip, Sinh nhật công ty, Happy hour, ...

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, hoạt động tập thể sáng tạo, các giải phong trào nội bộ (Giải games, giải chạy, đá bóng, cầu lông,...)

Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và ngoại ngữ (Anh/Nhật/...)

Có cơ hội học và thi các chứng chỉ chuyên môn do công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin