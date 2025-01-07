Tuyển Tester Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hòa Lạc Plaza, Thạch Thất ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Kiểm tra năng lực tiếng Anh cho học viên đăng ký khóa học IELTS của trung tâm: Phát âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng Nghe - Nói.

Đánh giá đúng trình độ tiếng Anh (Kỹ năng Nói và Viết) theo các tiêu chí của IELTS.

Kiểm tra, tư vấn và phân loại trình độ học viên. Gợi ý khóa học phù hợp cho học viên sau khi kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Điền đầy đủ các nhận xét form mẫu và gửi lại kết quả trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 20 phút khi hoàn thành phần kiểm tra và tư vấn cho học viên.

Lập báo cáo data học viên kiểm tra đầu vào theo ngày, tuần và tháng.

Các công việc khác: Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 18 tuổi

Chứng chỉ IELTS ≥ 7.5, Speaking ≥ 7.0

Có kỹ năng lập mục tiêu, kế hoạch, checking, follow công việc.

Đảm bảo làm được 6 ca/1 tuần

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình đào tạo để đảm bảo yêu cầu.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 5.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Gói chính sách đào tạo thuộc HBR Holdings, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.