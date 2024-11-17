Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N02 - T1, Khu đoàn ngoại giao, Xuân tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách thiết kế theo yêu cầu của quản lý. Cụ thể:

• Thiết kế ấn phẩm offline ( Bộ CI, POSM, Catalog, Backdrop, standee, ấn phẩm sự kiện...)

• Thiết kế ấn phẩm online (Các post trên Fanpage, Zalo OA, Ins; Digital banner, Website banner, Facebook ads,...)

• Vẽ minh hoạ 2D: Chỉnh sửa nhân vật thương hiệu (có sẵn) theo yêu cầu.

• Phối hợp, hỗ trợ các ý tưởng thiết kế cùng bộ phận creative và digital.

• Lên kế hoạch concept thông qua nghiên cứu thông tin và dữ liệu.

• Xây dựng ý tưởng và thực hiện các thiết kế khác theo yêu cầu của các bộ phận liên quan.

• Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch triển khai của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên vui lòng đính kèm sản phẩm/portfolio trong CV ứng tuyển

Ứng viên vui lòng đính kèm sản phẩm/portfolio trong CV ứng tuyển

Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: Lương cứng + Nhuận bút/Hoa hồng từ các dự án

Xét tăng lương theo lộ trình 6 tháng/lần đối với năm đầu tiên và 1 năm/lần từ năm thứ 2 trở đi;

Thưởng thâm niên: 50 triệu đồng/ 5 năm; 100 triệu đồng/10 năm;

Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật;

Bảo hiểm sức khỏe UIC hàng năm;

Các chế độ thưởng lễ tết theo quy định của Công ty;

Ăn trưa: 50.000 VND/ ngày;

Du lịch trong và ngoài nước hàng năm;

Tham gia vào các chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp;

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty;

Được tạo điều kiện và hỗ trợ chi phí cho nhân sự tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kĩ năng trong nước và nước ngoài. Đặc biệt nhân sự có cơ hội thực hiện các dự án ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin