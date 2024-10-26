Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN. làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 8, đường số 12, KCN VSIP Nghệ An, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia thi công lắp đặt hệ thống điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện trong các công trình. Kiểm tra, xử lý sự cố, bảo dưỡng hệ thống điện theo định kỳ. Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật điện, sơ đồ đấu nối, hướng dẫn sử dụng thiết bị điện. Làm việc theo sự phân công của cấp trên và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm thực tế từ 1 năm trở lên. Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, sửa chữa điện. Nắm vững các quy định an toàn lao động trong ngành điện. Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN. Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Được hưởng lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETWIN.

