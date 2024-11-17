Tuyển Thợ điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các hoạt động sản xuất của công ty, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.
Thực hiện các công việc được phân công bởi cấp trên.
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng: Word, Excel.
Có tinh thần học hỏi, ham muốn phát triển bản thân.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
