Tuyển Thợ điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các hoạt động sản xuất của công ty, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.

Thực hiện các công việc được phân công bởi cấp trên.

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng: Word, Excel.

Có tinh thần học hỏi, ham muốn phát triển bản thân.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.