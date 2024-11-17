Tuyển Thợ điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG

Thợ điện

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các hoạt động sản xuất của công ty, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty.
Thực hiện các công việc được phân công bởi cấp trên.
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng: Word, Excel.
Có tinh thần học hỏi, ham muốn phát triển bản thân.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỈNH VÀNG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

