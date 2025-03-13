Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô BT2, số 49 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập các hồ sơ vay, hồ sơ mở L/c, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng;
2. Quản lý hồ sơ: giao/nhận hồ sơ với các ngân hàng/các phòng ban trong công ty. Lưu trữ hồ sơ theo quy định;
3. Cập nhật các thông tin tăng, giảm tiền vay tại các ngân hàng, theo dõi số dư tiền vay trên Phần mềm kế toán.
Quyền lợi được hưởng:
- Lương/thưởng/Đãi ngộ tương xứng với hiệu quả công việc;
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, cạnh tranh lành mạnh và nhiều thách thức;
- Cơ hội được Đào tạo và phát triển sự nghiệp.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính, Kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô BT2, số 49 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

