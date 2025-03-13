Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng
- Hà Nội: Lô BT2, số 49 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập các hồ sơ vay, hồ sơ mở L/c, phát hành bảo lãnh tại ngân hàng;
2. Quản lý hồ sơ: giao/nhận hồ sơ với các ngân hàng/các phòng ban trong công ty. Lưu trữ hồ sơ theo quy định;
3. Cập nhật các thông tin tăng, giảm tiền vay tại các ngân hàng, theo dõi số dư tiền vay trên Phần mềm kế toán.
Quyền lợi được hưởng:
- Lương/thưởng/Đãi ngộ tương xứng với hiệu quả công việc;
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, cạnh tranh lành mạnh và nhiều thách thức;
- Cơ hội được Đào tạo và phát triển sự nghiệp.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tư Vấn Và Xây Dựng Vĩnh Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
