Tuyển Thực tập sinh kế toán TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Theo dõi, đối chiếu TK ngân hàng, nhập tiền về đúng ngày trên phần mềm. Chốt số dư TK ngân hàng hàng ngày.

Kiểm tra hồ sơ doanh thu, nhập liệu doanh thu trên phần mềm kế toán.

Tập hợp, kiểm tra hồ sơ thanh toán theo đúng quy định, hạch toán CP trên phần mềm kế toán.

Hỗ trợ kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào và đầu ra. Lên bảng kê thuế GTGT

Kiểm soát và lưu trữ chứng từ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên cuối năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán. Có thể đi làm fulltime. Ưu tiên các bạn sinh viên trường đại học HVTC, KTQD, Kinh tế Quốc Gia, Thương mại,…

Thành thạo vi tính văn phòng.

Chịu khó làm việc, học hỏi. Yêu cầu ứng viên có tính cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ.

Sử dụng thành thạo Word, Excel.

Ưu tiên ứng viên nhạy bén với con số.

Có tinh thần ham học, cải thiện bản thân, kiên trì để đạt mục tiêu. Có định hướng công việc lâu dài.

Ứng viên có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2.000.000 – 4.000.000đ/ tháng.

Làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 17:30

Được đào tạo đúng chuyên môn, bài bản.

Có cơ hội xét tuyển thành Nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin