Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CP VUCAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

CÔNG TY CP VUCAR
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CP VUCAR

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CP VUCAR

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dreamplex Lê Hiến Mai, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Công việc Kế toán:
Hỗ trợ cập nhật dữ liệu doanh thu hàng ngày trên hệ thống CRM và phần mềm kế toán.
Hỗ trợ phát hành, theo dõi và quản lý hóa đơn cho khách hàng và đối tác.
Hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ và nhập liệu hóa đơn mua hàng, chi phí đầu vào.
Tham gia vào việc sắp xếp, phân loại, lưu trữ các chứng từ, hồ sơ tài chính và pháp lý một cách khoa học, dễ dàng tra cứu.
Hỗ trợ công việc nhân sự: thực hiện các quy trình bảo hiểm, hỗ trợ chuẩn bị báo cáo và khảo sát nội bộ cơ bản.
Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi được đội ngũ hoặc ban lãnh đạo giao phó.
Làm quen và nắm vững hệ thống (CRM, phần mềm kế toán), các quy trình kế toán cơ bản (doanh thu, chi phí, hóa đơn) tại Vucar.
Thích nghi nhanh chóng với tốc độ làm việc và văn hóa \"S-A-T\" trong môi trường startup của Vucar.
Thực hiện chính xác và đúng hạn các nhiệm vụ nhập liệu doanh thu, xử lý hóa đơn và hỗ trợ các tác vụ được giao.
Tìm hiểu và bắt đầu hỗ trợ đội ngũ trong các quy trình liên quan đến BHXH và các nhiệm vụ tuân thủ khác.
Xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả với Kế toán Tổng hợp và các thành viên liên quan.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp (chưa có hoặc có dưới 1 năm kinh nghiệm) chuyên ngành Kế toán hoặc các lĩnh vực liên quan.
Đối tượng:
Kiến thức:
Có hiểu biết cơ bản về Nguyên lý Kế toán.
Có nhận biết cơ bản về chính sách thuế, quy trình BHXH, BHYT, BHTN và các quy trình nhân sự cơ bản (sẽ được đào tạo thêm).
Kỹ năng & Công cụ:
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng, đặc biệt là Excel (các hàm cơ bản, lọc, sắp xếp dữ liệu).
đặc biệt là Excel
Hiểu biết cơ bản hoặc quen thuộc với phần mềm kế toán (như MISA, QuickBooks,...) hoặc hệ thống CRM là một điểm cộng lớn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
Kỹ năng quản lý thời gian tốt, sắp xếp công việc hiệu quả.
Phẩm chất & Thái độ:
Trung thực, Cẩn thận, Tỉ mỉ và có trách nhiệm cao với số liệu, thông tin.
Trung thực, Cẩn thận, Tỉ mỉ
Tư duy \"Can-do\", sẵn sàng đối mặt với thử thách và ham học hỏi các kỹ năng mới.
Kiên trì, có khả năng thích ứng và làm việc hiệu quả trong môi trường startup tốc độ cao.
Sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ đa dạng, có khả năng làm việc độc lập và hợp tác tốt trong nhóm.
Chủ động trong việc báo cáo tiến độ công việc và tiếp nhận phản hồi để cải thiện.
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp (0-1 năm kinh nghiệm) chuyên ngành Kế toán có định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong lĩnh vực Kế toán.
Người yêu thích làm việc với số liệu, quy trình, con người và mong muốn trải nghiệm môi trường startup công nghệ năng động.
Người sở hữu các phẩm chất: trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ, chủ động, có trách nhiệm, ham học hỏi, và kiên trì.
trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ, chủ động, có trách nhiệm, ham học hỏi, và kiên trì.

Tại CÔNG TY CP VUCAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/trợ cấp cạnh tranh: Thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm (đối với Fresher) hoặc theo chính sách thực tập sinh (đối với Intern). Chúng tôi sẵn sàng trả lương cao hơn thị trường cho ứng viên tài năng! Thử việc hưởng 100% lương/trợ cấp.
Mức lương/trợ cấp cạnh tranh:
Thử việc hưởng 100% lương/trợ cấp.
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty và luật lao động.
Hướng dẫn trực tiếp: Được đào tạo bài bản và hướng dẫn trực tiếp bởi Kế toán Tổng hợp, kèm cặp 1-1 để hoà nhập nhanh chóng
Hướng dẫn trực tiếp:
Học hỏi thực chiến: Tiếp xúc và làm quen với các quy trình tài chính - kế toán, nhân sự trong môi trường startup năng động.
Học hỏi thực chiến:
Lộ trình phát triển rõ ràng: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập (đối với Intern) hoặc phát triển lên các vị trí cao hơn (đối với Fresher) trong thời gian ngắn.
Lộ trình phát triển rõ ràng:
Môi trường thực chiến: Được trực tiếp tham gia xây dựng đội ngũ, phát triển quy trình và tạo ra tác động rõ rệt đến sự phát triển của công ty.
Môi trường thực chiến:
Văn hoá “SAT”: Tại Vucar mọi người luôn truyền cảm hứng cho nhau để không ngừng phát triển. Mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép quan trọng cho sự phát triển của team.
Văn hoá “SAT”:
Các hoạt động bonding, team-building gắn bó các thành viên thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VUCAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP VUCAR

CÔNG TY CP VUCAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Sentry P, 16 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Quận 2

