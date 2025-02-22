Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CP TPILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CP TPILAND
Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phép năm, Thưởng sinh nhật, Thưởng lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng du lịch, ...v.v... (Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể với ứng viên khi phỏng vấn), Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu
Tư vấn, giải thích cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm công ty.
Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.
Giải đáp và cung cấp mọi thông tin cho khách hàng.
Làm việc trong môi trường Gen Z siêu năng động và sáng tạo.
Được đào tạo kiến thức, vừa học vừa làm trong thời gian thử việc.
Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, siêng năng trong công việc.
Có Laptop, biết vi tính văn phòng.
Có phương tiện đi lại.
Chấp nhân Sinh Viên chờ bằng hoặc Thực tập sinh.
Công ty có đạo tạo cho những bạn chưa có Kinh nghiệm
Mong muốn phát triển bản thân trong môi trường chuyên ngiệp.
Tại CÔNG TY CP TPILAND Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND
Lương cứng: 3 - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TPILAND
