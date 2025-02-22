Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CP TPILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phép năm, Thưởng sinh nhật, Thưởng lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng du lịch, ...v.v... (Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể với ứng viên khi phỏng vấn), Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm công ty.

Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.

Giải đáp và cung cấp mọi thông tin cho khách hàng.

Làm việc trong môi trường Gen Z siêu năng động và sáng tạo.

Được đào tạo kiến thức, vừa học vừa làm trong thời gian thử việc.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, siêng năng trong công việc.

Có Laptop, biết vi tính văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Chấp nhân Sinh Viên chờ bằng hoặc Thực tập sinh.

Công ty có đạo tạo cho những bạn chưa có Kinh nghiệm

Mong muốn phát triển bản thân trong môi trường chuyên ngiệp.

Tại CÔNG TY CP TPILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND

Lương cứng: 3 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TPILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin