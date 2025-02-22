Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CP TPILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CP TPILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CP TPILAND
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CP TPILAND

Thực tập sinh kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CP TPILAND

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phép năm, Thưởng sinh nhật, Thưởng lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng du lịch, ...v.v... (Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể với ứng viên khi phỏng vấn), Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng hiểu hơn về sản phẩm công ty.
Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi ký kết hợp đồng.
Giải đáp và cung cấp mọi thông tin cho khách hàng.
Làm việc trong môi trường Gen Z siêu năng động và sáng tạo.
Được đào tạo kiến thức, vừa học vừa làm trong thời gian thử việc.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, siêng năng trong công việc.
Có Laptop, biết vi tính văn phòng.
Có phương tiện đi lại.
Chấp nhân Sinh Viên chờ bằng hoặc Thực tập sinh.
Công ty có đạo tạo cho những bạn chưa có Kinh nghiệm
Mong muốn phát triển bản thân trong môi trường chuyên ngiệp.

Tại CÔNG TY CP TPILAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND
Lương cứng: 3 - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TPILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TPILAND

CÔNG TY CP TPILAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17 Trần Qúy Kiên, P.Bình Trưng Tây, Tp.ThủĐức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-kinh-doanh-thu-nhap-50-100-trieu-thuc-tap-tai-ho-chi-minh-job318062
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 104 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 104 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH TM KATA Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH TM KATA Việt Nam
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH LANOCA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LANOCA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN ROCKER
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Top On Seek (TOS) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Top On Seek (TOS) Ltd.
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG KINH DOANH SỐ DBIZ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Schola làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty TNHH Schola
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 32 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
8 - 32 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GO EN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GO EN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 22 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
6 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÂN AN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÂN AN PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần giáo dục German Link
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm