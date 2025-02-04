Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH MTV Alifaco

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, toà Văn phòng AB, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Được đào tạo từ A-Z để có thể lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty và thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên Facebook Ads (mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ);
• Sử dụng các phần mềm hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook để có thể tự tạo quảng cáo trên Page được giao;
• Tiếp nhận đào tạo cách lên Content, bố cục, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về video...để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn;
• Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối các trường Đại học và có thể đi làm Fulltime;
• Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;
• Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực;
• Ngoại hình: ưa nhìn, thân thiện và chăm chỉ;
• Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 5.000.000t VND - 7.000.000 VND;
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng;
• Được đào tạo bài bản về Digital Marketing;
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và phát huy được năng lực của bản thân;
• Nghỉ lễ theo quy định, giữ xe miễn phí;
• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 7 (Từ 8h30- 17h30 hàng ngày).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

