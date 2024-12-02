Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Được hướng dẫn kiến thức đăng bài, thiết kế hình ảnh về các sản phẩm dịch vụ của Công ty
- Được hướng dẫn chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.
- Làm việc dưới dự phân công và hướng dẫn của trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt
- Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực
- Có kiến thức cơ bản về MKT và thiết kế hình ảnh
- Tinh thần làm việc đồng đội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.
- Được nâng cao nhiều kỹ năng về MKT
- Được có cơ hội đi tour cả trong nước và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 83 Trường Sơn, Phường 02, quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam

