Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

- Được hướng dẫn kiến thức đăng bài, thiết kế hình ảnh về các sản phẩm dịch vụ của Công ty

- Được hướng dẫn chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.

- Làm việc dưới dự phân công và hướng dẫn của trưởng phòng.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt

- Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực

- Có kiến thức cơ bản về MKT và thiết kế hình ảnh

- Tinh thần làm việc đồng đội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.

- Được nâng cao nhiều kỹ năng về MKT

- Được có cơ hội đi tour cả trong nước và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG

