Tuyển Thực tập sinh Nhân sự BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 - Vũ Trọng Khánh - Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn

Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...

Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,....

Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên

Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 2, 3; có thể làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 6

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tuyển dụng

• Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm

• Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi

• Yêu thích công việc tuyển dụng

• Có laptop cá nhân

• Thu nhập không giới hạn theo hiệu quả công việc

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : lương cứng 2-3 Triệu + thưởng

• Được đào tạo bài bản về các nghiệp vụ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ A - Z

• Làm việc trong môi trường làm việc năng động, trau dồi kỹ năng và phát triển bản thân.

• Cơ chế đãi ngộ tốt, nghỉ lễ, thưởng lễ tết, team building, du lịch,...

• Có hỗ trợ dấu thực tập.

• Được đào tạo, training, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về tuyển dụng thời 4.0 như: quản lý ứng viên, tìm kiếm ứng viên, phát triển tuyển dụng trên các kênh mới (facebook ads, zalo, instagram...)

• Được hỗ trợ định hướng cố vấn chuyên môn về các đề tài tốt nghiệp liên quan tới tuyển dụng và cung cấp dầu cuối khóa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

