Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự như: lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin nhân viên...
Tham gia vào quá trình tuyển dụng: sàng lọc hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn, chuẩn bị tài liệu phỏng vấn
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng đón nhận thử thách mới

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia vào các dự án thực tế của công ty
Có cơ hội được cân nhắc cho vị trí chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Được hỗ trợ lương
Lưu ý: Các bạn chưa có kinh nghiệm thực tập sinh sẽ được hỗ trợ mộc dấu. Sau 01 tháng sẽ được xem xét hỗ trợ lương thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngách 5, ngõ 41 phố Đông Tác

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

