Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực tập sinh Tuyển dụng sẽ được hướng dẫn và tham gia quy trình tuyển dụng tại 30Shine:

Hỗ trợ khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin tuyển dụng.

Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp.

Hỗ trợ liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công.

Nam/Nữ đang là sinh viên năm 2, 3, 4 tại các trường Đại học.

Sinh viên ngành QTNL hoặc các chuyên ngành liên quan, có định hướng theo nghề nhân sự.

Nhanh nhẹn, chủ động

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có tinh thần ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.

Hỗ trợ lương từ 1.500.000-3.000.000d tùy thỏa thuận

Được trải nghiệm môi trường văn hóa 30Shine trẻ trung, năng động, hiện đại.

Ca làm việc linh hoạt.

Có cấp dấu khi tham gia thực tập

Hỗ trợ số liệu và tài liệu làm báo cáo,khóa luận tốt nghiệp đảm bảo mức từ A A+

Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

