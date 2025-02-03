Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực tập sinh Tuyển dụng sẽ được hướng dẫn và tham gia quy trình tuyển dụng tại 30Shine:
Hỗ trợ khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin tuyển dụng.
Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp.
Hỗ trợ liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn.
Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ đang là sinh viên năm 2, 3, 4 tại các trường Đại học.
Sinh viên ngành QTNL hoặc các chuyên ngành liên quan, có định hướng theo nghề nhân sự.
Nhanh nhẹn, chủ động
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có tinh thần ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.
Hỗ trợ lương từ 1.500.000-3.000.000d tùy thỏa thuận
Được trải nghiệm môi trường văn hóa 30Shine trẻ trung, năng động, hiện đại.
Ca làm việc linh hoạt.
Có cấp dấu khi tham gia thực tập
Hỗ trợ số liệu và tài liệu làm báo cáo,khóa luận tốt nghiệp đảm bảo mức từ A A+
Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội và 758 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

