Tuyển Thực tập sinh Nhân sự I CAN READ HANOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Toserco, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phòng Nhân sự trong công việc của phòng:

Công tác tuyển dụng: tìm kiếm ứng viên, liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn..

Kiểm tra, lưu trữ hồ sơ nhân sự.

Hỗ trợ công tác chấm công, tính lương.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động và sự kiện nội bộ trong công ty.

Một số công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ nhận bằng.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Tiếng Anh giao tiếp; sử dụng thành thạo Word, Excel, Canva.

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại I CAN READ HANOI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu thực tập & phụ cấp thực tập.

Được hướng dẫn, đào tạo về kiến thức nhân sự.

Tham gia các hoạt động, event, team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại I CAN READ HANOI

