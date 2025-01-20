Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H3 - LC, KĐT Starlake Tây Hồ, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Tìm kiếm các nguồn ứng viên từ các trang mạng xã hội: Facebook, Vietnamwork, Vietnam teaching jobs, Schrole;

- Liên hệ với ứng viên để trao đổi và hẹn lịch phỏng vấn. Kết nối với các phòng ban lịch phỏng vấn ứng viên và book phòng phỏng vấn;

- Đón tiếp ứng viên và thông báo kết quả sau phỏng vấn;

- Kết hơp với đội tuyển dụng để xây dựng và phát triển nguồn ứng viên qua các trường Đại học, Cao Đẳng;

- Chăm sóc fanpage tuyển dụng, website tuyển dụng....

- Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm Nhân sự.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối các trường Đại Học, CĐ hoặc mới ra trường

- Tin học văn phòng (Word, Excel)

- Chăm chỉ, nhiệt tình, tích cực

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp: 2.500.000 VNĐ/ tháng

- Liên hoan với công ty 1 tháng 1 lần

- Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, văn phòng 5 sao, công ty quy mô >1000 NV

- Được đào tạo chuyên sâu về tuyển dụng (lọc CV, setup phỏng vấn,...)

- Quyền ưu tiên vị trí làm việc CTV sau 3 tháng, nhân viên chính thức sau 6 tháng tại Edufit

- Hỗ trợ dấu thực tập

- Thời gian: thứ 2 - thứ 6, 8h00 -17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

