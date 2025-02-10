Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 17T2 Vinaconex, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các trang MXH, tài khoản tuyển dụng, tiếp đón và thực hiện các công tác hội nhập cũng đồng hành, nắm bắt tình hình nhân sự tại công ty.

Sắp xếp quản lý hồ sơ nhân viên, giấy tờ hành chính, mua sắm các đồ dùng, VPP theo kế hoạch.

Thực hiện các nghiệp vụ C&B như tính công, lương, làm BHXH, phân bổ chi phí văn phòng...

Thực hiện các công việc liên quan khác được giao.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các khối ngành Nhân sự, Hành chính, Kế toán

Có định hướng lâu dài về nhân sự/ hành chính/kế toán tổng hợp

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm.

Sáng tạo, hoạt ngôn, cầu tiến.

Có laptop.

Có kinh nghiệm + khả năng Tiếng Anh cơ bản là lợi thế, nhưng không bắt buộc (đọc, viết cơ bản).

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 4.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc: từ 08h00 đến 17h00 từ thứ Hai - thứ Sáu và 02 thứ Bảy cách tuần

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Chế độ đầy đủ: Nghỉ lễ/ phép, lương tháng 13, BHXH...

Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

