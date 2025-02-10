Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty TNHH GIFTTIFY
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty TNHH GIFTTIFY

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 17T2 Vinaconex, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các trang MXH, tài khoản tuyển dụng, tiếp đón và thực hiện các công tác hội nhập cũng đồng hành, nắm bắt tình hình nhân sự tại công ty.
Sắp xếp quản lý hồ sơ nhân viên, giấy tờ hành chính, mua sắm các đồ dùng, VPP theo kế hoạch.
Thực hiện các nghiệp vụ C&B như tính công, lương, làm BHXH, phân bổ chi phí văn phòng...
Thực hiện các công việc liên quan khác được giao.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các khối ngành Nhân sự, Hành chính, Kế toán
Có định hướng lâu dài về nhân sự/ hành chính/kế toán tổng hợp
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm.
Sáng tạo, hoạt ngôn, cầu tiến.
Có laptop.
Có kinh nghiệm + khả năng Tiếng Anh cơ bản là lợi thế, nhưng không bắt buộc (đọc, viết cơ bản).

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 4.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ
Thời gian làm việc: từ 08h00 đến 17h00 từ thứ Hai - thứ Sáu và 02 thứ Bảy cách tuần
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Chế độ đầy đủ: Nghỉ lễ/ phép, lương tháng 13, BHXH...
Môi trường làm việc trẻ trung, chú trọng phát triển năng lực, mọi ý tưởng đều được lắng nghe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GIFTTIFY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17T2 Vinaconex 3, đường Cương Kiên, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

