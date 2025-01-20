Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, toà Comas 6, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ TP.HCNS. Tổ chức thực hiện các thủ tục tuyển dụng theo kế hoạch: đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ, kiểm tra trình độ ứng viên, tổ chức buổi phỏng vấn cho các phòng ban liên quan và TP.HCNS; tổng hợp kết quả tuyển dụng; thông báo kết quả tuyển dụng đến các ứng viên.
- Phối hợp với các phòng ban triển khai quy trình thử việc đảm bảo đúng quy định và thời gian quy định, tổng hợp kết quả đánh giá thử việc trình TP.HCNS để có phương án với nhân sự sau thử việc;
- Phối hợp với TP.HCNS trong công tác chấm công, rà soát bảng lương, thông báo lương, theo dõi ngày phép, tính lương ngày công định kỳ hàng tháng theo hướng dẫn của TP.HCNS.
- Thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa văn phòng làm việc, đảm bảo an toàn, an ninh nơi làm việc theo yêu cầu của TP.HCNS.
- Tổ chức các sự kiện nội bộ công ty như Teambuilding; thăm hỏi động viên, hoạt động giao lưu, dã ngoại, đặt tiệc...

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đang là sinh viên Đại học/cao đẳng từ năm thứ 3 trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính công ...
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập;
- Nhiệt tình, năng động, kỹ năng giao tiếp khéo léo, tôn trọng người khác;
-Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng và Hành chính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

-Được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ và năng động với nhiều các hoạt động dã ngoại, team buiding, sự kiện...
-Được hướng dẫn và trau dồi thêm các kiến thức chuyên môn về HCNS, C&B, tuyển dụng, đào tạo -Được hỗ trợ ăn ca, gửi xe và hỗ trợ lương Hỗ trợ dấu mộc thực tập;
-Được nhận làm việc chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc sau từ 3 tháng thực tập
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (teambuilding, nghỉ mát hàng năm...)
- Thời gian thực tập linh động theo lịch học của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà CT2&3, KĐT Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

