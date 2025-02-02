Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần giáo dục Edulife làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Đăng tuyển, tìm kiếm, khai thác hồ sơ ứng viên, hoàn thiện hồ sơ ứng viên.
Liên hệ sơ vấn trao đổi, đàm phán các vấn đề liên quan đến ứng viên.
Hỗ trợ đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ đánh giá - offer ứng viên.
Khác: hoạt động khác phòng ban
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, khả năng giao tiếp tốt
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chỉn chu.
Ưu tiên các bạn định hướng phát triển theo ngành Nhân sự, Marketing
Có thể lên văn phòng tối thiếu 3 buổi/tuần (đi làm có hỗ trợ đi lại)
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội đánh giá lên Nhân viên chính thức
Đào tạo cầm tay chỉ việc về nghiệp vụ Nhân sự
Xác nhận dấu mộc thực tập
Tổng thu nhập từ 2,500,000 - upto 6,000,000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edulife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
