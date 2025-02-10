Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 louis 1, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các công việc chuyên môn trong bộ phận Nhân sự: đào tạo, tuyển dụng, hành chính, truyền thông nội bộ, phát triển thương hiệu doanh nghiệp;

Hỗ trợ công tác lưu trữ dữ liệu chung;

Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Biết sử dụng Canva, các ứng dụng design ảnh, video, có gu thiết kế tốt (thiết kế ảnh tuyển dụng).

-Giao tiếp tốt, khéo léo, ưu tiên từng làm TTS/Parttime tuyển dụng

-Sinh viên năm 2,3,4 các trường Đại học, ưu tiên chuyên ngành Nhân sự.

-Có laptop cá nhân.

-Chủ động, trách nhiệm trong công việc.

-Tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi.

-Đam mê ngành nhân sự, muốn theo đuổi lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ thứ 2 - sáng thứ 7

-Được đào tạo về chuyên môn, tham gia trực tiếp vào các công việc của phòng nhân sự, đặc biệt là tuyển dụng

-Xây dựng tư duy giải quyết vấn đề, quản lý hiệu quả công việc

-Có hỗ trợ dấu thực tập

-Môi trường làm việc GenZ năng động: Leader trao quyền, đồng nghiệp cởi mở, support.

-Có cơ hội lên chính thức nếu hiệu suất làm việc tốt sau thời gian thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

