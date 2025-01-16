Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thực hiện các công việc thuộc quy trình Quản lý cán bộ của Ban Nhân sự;

Hồ trợ thực hiện công việc check in, check out, hồ sơ cá nhân, báo cáo, bảo hiểm, thuế, Nghỉ chế độ, Fpt care, hợp đồng, đào tạo.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản lý lao động, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản trị văn phòng, ...

Có hiểu biết về tin học văn phòng: Word, Excel, ...

Ham học hỏi, có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao, yêu thích nghề Nhân sự.

Ngoại hình: ưa nhìn

Ưu tiên ứng viên có khả năng hoạt náo, văn nghệ, ...

Tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được trải nghiệm môi trường doanh nghiệp trẻ, hoạt động văn hóa sôi nổi;

Được tiếp xúc thực tế với công việc của Ban Nhân sự FPTS;

Được hướng dẫn tận tình cũng như hỗ trợ đầy đủ công cụ, tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc và làm báo cáo tốt nghiệp;

Được tham gia các hoạt động, event, các khóa đào tạo nội bộ tại FPTS Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company

