Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AEON Xuân Thủy - Mipec Building, số 122 - 124 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1.Talent Acquisition

Hỗ trợ các hoạt động của quy trình tuyển dụng cho dự án mới, bao gồm:

Thiết kế và lên nội dung cho dự án tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội (web tuyển dụng, facebook, ybox,...)

Liên hệ sơ vấn ứng viên, lên lịch cho các sự kiện tuyển dụng (Ngày hội tuyển dụng lớn)

Báo cáo & Nhập liệu,...

2.Employer Branding

Hỗ trợ set up Ngày hội tuyển dụng/Ngày hội việc làm:

Hỗ trợ lên kế hoạch hoặc ý tưởng cho sự kiện (tạo chiến dịch, minigame, hội thảo trên web, v.v.)

Hỗ trợ phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất/thủ tục cho sự kiện.

Hỗ trợ điều phối sự kiện (set up khu vực, hướng dẫn/hỗ trợ thí sinh, chụp ảnh,...)

Hỗ trợ xây dựng/duy trì các nền tảng mạng xã hội (livestream trên Fb, kênh titok, ....)

3. Các công việc khác theo sự phân công

- Sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các trường Đại học/Cao đẳng.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm Canva

- Thành thạo Microsoft Office

- Có tinh thần chủ động, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt

- Ưu tiên các bạn có thể thực tập full - time

- Hỗ trợ bữa ăn canteen

- Hướng dẫn công việc chi tiết

- Xác nhận thực tập theo mẫu của công ty

- Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc phù hợp thời gian học

