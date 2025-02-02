Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AEON Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty TNHH AEON Việt Nam

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AEON Xuân Thủy

- Mipec Building, số 122

- 124 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Talent Acquisition
Hỗ trợ các hoạt động của quy trình tuyển dụng cho dự án mới, bao gồm:
Thiết kế và lên nội dung cho dự án tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội (web tuyển dụng, facebook, ybox,...)
Liên hệ sơ vấn ứng viên, lên lịch cho các sự kiện tuyển dụng (Ngày hội tuyển dụng lớn)
Báo cáo & Nhập liệu,...
2.Employer Branding
Hỗ trợ set up Ngày hội tuyển dụng/Ngày hội việc làm:
Hỗ trợ lên kế hoạch hoặc ý tưởng cho sự kiện (tạo chiến dịch, minigame, hội thảo trên web, v.v.)
Hỗ trợ phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất/thủ tục cho sự kiện.
Hỗ trợ điều phối sự kiện (set up khu vực, hướng dẫn/hỗ trợ thí sinh, chụp ảnh,...)
Hỗ trợ xây dựng/duy trì các nền tảng mạng xã hội (livestream trên Fb, kênh titok, ....)
3. Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các trường Đại học/Cao đẳng.
- Có khả năng sử dụng các phần mềm Canva
- Thành thạo Microsoft Office
- Có tinh thần chủ động, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt
- Ưu tiên các bạn có thể thực tập full - time

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ bữa ăn canteen
- Hướng dẫn công việc chi tiết
- Xác nhận thực tập theo mẫu của công ty
- Hỗ trợ sắp xếp lịch làm việc phù hợp thời gian học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

