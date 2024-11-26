Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lô 1C, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hỗ trợ Thiết kế hình ảnh thương hiệu online như poster, banner facebook

Hỗ trợ Thiết kế các ấn phẩm sử dụng trong sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.

Chụp hình sản phẩm và design cho quảng cáo facebook.

Một số công việc khác theo hướng dẫn

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các trường Cao đẳng/Đại học/Vừa tốt nghiệp liên quan đến ngành Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Mỹ thuật,...

Kĩ năng sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Adobe Illustrator, Photoshop,...

Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng thiết kế.

Có thẩm mỹ tốt, tinh tế.

Tư duy nhanh nhạy, năng động.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

Được tham gia các công tác của Phòng Marketing và thiết kế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến

Có cơ hội làm nhân viên chính thức

Được xác nhận dấu thực tập

Thu nhập hỗ trợ: 3,000,000 VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

