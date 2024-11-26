Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Lô 1C, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Hỗ trợ Thiết kế hình ảnh thương hiệu online như poster, banner facebook
Hỗ trợ Thiết kế các ấn phẩm sử dụng trong sự kiện quảng bá hình ảnh công ty.
Chụp hình sản phẩm và design cho quảng cáo facebook.
Một số công việc khác theo hướng dẫn
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 các trường Cao đẳng/Đại học/Vừa tốt nghiệp liên quan đến ngành Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Mỹ thuật,...
Kĩ năng sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Adobe Illustrator, Photoshop,...
Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng thiết kế.
Có thẩm mỹ tốt, tinh tế.
Tư duy nhanh nhạy, năng động.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
Được tham gia các công tác của Phòng Marketing và thiết kế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến
Có cơ hội làm nhân viên chính thức
Được xác nhận dấu thực tập
Thu nhập hỗ trợ: 3,000,000 VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
