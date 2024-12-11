Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ THAO TRÍ TUỆ 2K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ THAO TRÍ TUỆ 2K
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 204 đường Chợ Lớn, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Tiếp nhận & đăng tin tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu
-Liên hệ & sắp xếp phỏng vấn ứng viên, cập nhật trạng thái, gửi kết quả phỏng vấn tới ứng viên
-Tham gia vào quá trình tổ chức hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty
-Thực hiện các công việc khác theo sắp xếp của Giám đốc Nhân sự (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Sinh viên các chuyên ngành liên quan đến quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, truyền thông, quan hệ công chúng,...
-Năng động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi
-Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập
-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên các bạn có kiến thức về tuyển dụng, quản trị nhân sự
-Có laptop, máy tính cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ THAO TRÍ TUỆ 2K Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức hỗ trợ 3 Triệu-5 Triệu/Tháng, hỗ trợ dấu thực tập
-Được đào tạo, định hướng phát triển bản thân
-Được hướng dẫn kiến thức về nhân sự từ cơ bản đến chuyên sâu
-Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
