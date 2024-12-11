Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ THAO TRÍ TUỆ 2K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 đường Chợ Lớn, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc

-Tiếp nhận & đăng tin tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu

-Liên hệ & sắp xếp phỏng vấn ứng viên, cập nhật trạng thái, gửi kết quả phỏng vấn tới ứng viên

-Tham gia vào quá trình tổ chức hoạt động, sự kiện nội bộ của công ty

-Thực hiện các công việc khác theo sắp xếp của Giám đốc Nhân sự (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

Yêu Cầu Công Việc

-Sinh viên các chuyên ngành liên quan đến quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, truyền thông, quan hệ công chúng,...

-Năng động, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi

-Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập

-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên các bạn có kiến thức về tuyển dụng, quản trị nhân sự

-Có laptop, máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ THAO TRÍ TUỆ 2K Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức hỗ trợ 3 Triệu-5 Triệu/Tháng, hỗ trợ dấu thực tập

-Được đào tạo, định hướng phát triển bản thân

-Được hướng dẫn kiến thức về nhân sự từ cơ bản đến chuyên sâu

-Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ THAO TRÍ TUỆ 2K

