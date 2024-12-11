Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Công tác Lễ tân: Hỗ trợ trực điện thoại, đón tiếp khách, quản lý vệ sinh văn phòng, quản lý phòng họp.

Văn thư: Hỗ trợ quản lý các form mẫu hành chính, tiếp nhận công văn đến và đi, chuyển giao cho các phòng ban.

Cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng: Hỗ trợ kiểm tra tồn kho, lên kế hoạch đặt, cấp phát đồng phục cho nhân viên mới và cấp lại theo định kỳ.

Hồ sơ ATVSTP và PCCC: Rà soát và tổng hợp các hồ sơ ATVSTP và PCCC của các nhà hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp.

Tin học văn phòng thành thạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, siêng năng, có tinh thần học

Giao tiếp, đánh giá, xử lý tình huống.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:

Cơ hội làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn.

Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản.

Cơ hội nâng cao và hoàn thiện năng lực thông qua các khóa đào tạo kỹ năng mềm do Tập đoàn thường xuyên tổ chức hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài do Tập đoàn hỗ trợ kinh phí.

Phúc lợi:

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Hỗ trợ số liệu, con dấu thực tập.

Học được nhiều kinh nghiệm từ lĩnh vực phụ trách

Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng chuẩn Nhật với giá ưu đãi.

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, nhiều cơ hội cũng như là thử thách.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

