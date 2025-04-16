Tuyển Thực tập sinh Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu
- Hà Nội: Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Vị trí: Thực tập sinh Nhân sự (HR Intern)
2. Thời gian làm việc: Full-time
3. Địa điểm làm việc: Trường Tiểu học Nguyễn Siêu – 38 Nguyễn Xuân Nham, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN
4. Phòng ban: Hành chính – Nhân sự
5. Báo cáo cho: Trưởng nhóm Nhân sự / HR Manager
NHIỆM VỤ CHÍNH
• Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV và sắp xếp lịch phỏng vấn
• Tham gia phỏng vấn sơ tuyển (nếu được giao)
• Cập nhật, quản lý hồ sơ ứng viên, hồ sơ nhân viên
• Hỗ trợ làm hợp đồng lao động, quyết định, công văn nội bộ
• Hỗ trợ tổ chức onboarding cho nhân viên mới
• Hỗ trợ công tác chấm công, quản lý ngày phép, tổng hợp bảng lương (nếu có)
• Tham gia tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, team building, sự kiện
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
