Tuyển Thực tập sinh Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Vị trí: Thực tập sinh Nhân sự (HR Intern)

2. Thời gian làm việc: Full-time

3. Địa điểm làm việc: Trường Tiểu học Nguyễn Siêu – 38 Nguyễn Xuân Nham, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN

4. Phòng ban: Hành chính – Nhân sự

5. Báo cáo cho: Trưởng nhóm Nhân sự / HR Manager

NHIỆM VỤ CHÍNH

• Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc CV và sắp xếp lịch phỏng vấn

• Tham gia phỏng vấn sơ tuyển (nếu được giao)

• Cập nhật, quản lý hồ sơ ứng viên, hồ sơ nhân viên

• Hỗ trợ làm hợp đồng lao động, quyết định, công văn nội bộ

• Hỗ trợ tổ chức onboarding cho nhân viên mới

• Hỗ trợ công tác chấm công, quản lý ngày phép, tổng hợp bảng lương (nếu có)

• Tham gia tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật, team building, sự kiện

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý