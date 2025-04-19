Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số B10, Ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tiếp nhận và kết nối công việc đến các phòng ban;

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ, tài liệu đến và đi của công ty;

Hỗ trợ cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu lên hệ thống;

Hỗ trợ điều phối công việc, quản lý thư từ giữa công ty và đối tác;

Kế toán cho BP Kinh doanh: công nợ, hoa hồng, lương thưởng.

Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan.

Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và chính xác.

Đảm bảo thời gian thực tập 3 tháng fulltime (Hoặc off 1 buổi trong tuần);

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp thực tập 1,000,000-2,000,000đ, hỗ trợ 1 bữa ăn trưa tại Công ty.

Cấp trang thiết bị làm việc.

Có cơ hội trực tiếp tạo doanh thu hoa hồng tăng thu nhập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Làm việc trong môi trường thực tế, năng động

Được đào tạo bài bản quy trình làm việc trong quá trình thực tập

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, và thứ 7 cuối tháng full.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin