Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
- Hà Nội: Số B10, Ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tiếp nhận và kết nối công việc đến các phòng ban;
Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ, tài liệu đến và đi của công ty;
Hỗ trợ cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu lên hệ thống;
Hỗ trợ điều phối công việc, quản lý thư từ giữa công ty và đối tác;
Kế toán cho BP Kinh doanh: công nợ, hoa hồng, lương thưởng.
Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và chính xác.
Đảm bảo thời gian thực tập 3 tháng fulltime (Hoặc off 1 buổi trong tuần);
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cấp trang thiết bị làm việc.
Có cơ hội trực tiếp tạo doanh thu hoa hồng tăng thu nhập.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Làm việc trong môi trường thực tế, năng động
Được đào tạo bài bản quy trình làm việc trong quá trình thực tập
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, và thứ 7 cuối tháng full.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI