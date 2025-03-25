Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH In và Quảng Cáo Inchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung video clip truyền thông cho các sản phẩm và các dự án của công ty

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của bộ phận;

Quay dựng và edit các clip cho các nền tảng Tiktok, Youtube và Facebook

Hỗ trợ công việc chụp ảnh, ghi hình sự kiện truyền thông của Công ty

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Sinh viên đang theo học hoặc đã Tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện, Marketing, dựng phim, Thiết kế đồ họa,...hoặc các ngành khác có liên quan

Biết sử dụng thành thạo các máy ảnh, máy quay phục vụ công việc

Có tư duy sáng tạo trong việc làm kịch bản hoặc quay và dựng video

Có gu thẩm mỹ tốt và kỹ năng sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut;

Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng (PowerPoint, Google Docs, Google Sheet..)

Đa nhiệm và chịu được áp lực công việc;

Vui vẻ, hoà đồng và luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới.

Có Laptop cá nhân

Lương thực tập: 2.5 – 4tr

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;

Được hướng dẫn các quy trình làm việc bài bản, rèn luyện khả năng giao tiếp, thương lượng và xây dựng phát triển các mối quan hệ;

Tham gia các dự án thực tế, phát triển kỹ năng truyền thông, sáng tạo nội dung;

Được đào tạo và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao tay nghề

Hỗ trợ dấu hoặc đề tài thực tập, số liệu....

Cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành hợp đồng thực tập

Thời gian làm việc: 8h-17h (nghỉ trưa 60p) từ thứ Hai đến thứ Bảy hoặc làm theo ca: sáng 8h-12h/ chiều 13h-17h.

