Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH In và Quảng Cáo Inchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH In và Quảng Cáo Inchi Việt Nam
- Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung video clip truyền thông cho các sản phẩm và các dự án của công ty
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của bộ phận;
Quay dựng và edit các clip cho các nền tảng Tiktok, Youtube và Facebook
Hỗ trợ công việc chụp ảnh, ghi hình sự kiện truyền thông của Công ty
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng thành thạo các máy ảnh, máy quay phục vụ công việc
Có tư duy sáng tạo trong việc làm kịch bản hoặc quay và dựng video
Có gu thẩm mỹ tốt và kỹ năng sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut;
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng (PowerPoint, Google Docs, Google Sheet..)
Đa nhiệm và chịu được áp lực công việc;
Vui vẻ, hoà đồng và luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới.
Có Laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH In và Quảng Cáo Inchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;
Được hướng dẫn các quy trình làm việc bài bản, rèn luyện khả năng giao tiếp, thương lượng và xây dựng phát triển các mối quan hệ;
Tham gia các dự án thực tế, phát triển kỹ năng truyền thông, sáng tạo nội dung;
Được đào tạo và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao tay nghề
Hỗ trợ dấu hoặc đề tài thực tập, số liệu....
Cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành hợp đồng thực tập
Thời gian làm việc: 8h-17h (nghỉ trưa 60p) từ thứ Hai đến thứ Bảy hoặc làm theo ca: sáng 8h-12h/ chiều 13h-17h.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH In và Quảng Cáo Inchi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
