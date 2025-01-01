Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Leader,Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh,... ● Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm... và các phúc lợi theo quy định của Công ty. ● Xây dựng sự nghiệp bền vững tại Alifaco ● Môi trường công ty cởi mở, trẻ trung, năng động ● Trà, cafe hoa quả mỗi thứ 6 hàng tuần ● Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên ● Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

●Tạo đơn hàng , theo dõi, xử lý đơn hàng

● Tổng hợp và báo cáo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

● Tổng hợp và báo cáo kết quả bán hàng, các chương trình khuyến mại.

● Kiểm tra chi tiết hóa đơn, tổng hợp số lượng hóa đơn sử dụng trong ngày.

● Kiểm soát hoạt động của nhân viên kinh doanh, phòng kinh doanh trên cở sở dữ liệu từ phần mềm.

● Triển khai chương trình khuyến mại, nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.

● Soạn thảo văn bản, biểu mẫu theo yêu cầu của BGĐ.

● Thực hiện phối hợp các công việc theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, kế toán

● Chưa có kinh nghiệm được đào tạo ,ưu tiên các bạn đi làm fulltime

● Thành thạo tin học văn phòng ( đặc biệt Excel)

● Chịu áp lực công việc tốt.

● Xử lý tình huống linh hoạt, chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Tới 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

